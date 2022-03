Esposa de Anuel AA se arriesgó con censura tras bailarle al artista

Yailin ‘la más viral real’, esposa de Anuel AA, recientemente dividió cientos de opiniones en las redes sociales tras haber decidido publicar un video en el que estaba departiendo con el artista en un evento nocturno.

La mujer que en varias ocasiones ha sido fuertemente criticada tras haber hecho pública su relación con el exnovio de Karol G, dejó ver su indiscutible talento para el baile y se dejó ver mientras le mostraba sus caderas a su pareja.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la dominicana mostró lo bien que la estaba pasando y para esto, se grabó mientras lució un diminuto short de color blanco acompañado con un saco blanco con negro.

Sin embargo, lo que más impactó a quienes la siguen, no fue solamente su figura, sino que muchos de sus haters le pidieron que no mostrara ese tipo de intimidades en la internet, pues en las imágenes, se le pudo ver a Yailin haciendo un sugestivo twerking mientras Anuel estaba sentado y deleitándose con la también artista.

Lo que hizo que cientos de hombres la elogiaran por sus movimientos de caderas mientras que otros, la criticaran por compartir este tipo de contenido que incitaba a pensamientos pecaminosos, según los mensajes de algunos internautas.

"Yo no puedo creer que esta mujer publique estas cosas", "pues a mi me parece que baila más que bien", "uy no, solo incitan a pecar estos dos", "eso se deja para la intimidad, muy mal", escribieron algunos haters.