Epa Colombia reveló que Karol Samantha no es su pareja perfecta

Sin duda alguna de las noticias más impactantes del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, razón, por la que los internautas aún siguen al pendiente de lo que sucede con las mujeres pese a los meses que llevan separadas.

Recordemos que Epa Colombia sigue revelando algunas de las razones que la motivaron a terminar su noviazgo de casi siete años con la jugadora y es que al parecer, la llama se había apagado desde meses atrás y aunque ambas trataron de rescatar el noviazgo, hubo nuevos factores como la desconfianza y el amor por una nueva persona, los que sirvieron de detonante para darle un fin definitivo a su historia.

Epa Colombia por su parte, se encuentra disfrutando actualmente de las mieles de su nuevo amor con Karol Samantha, con quien recientemente compartió unas lujosas vacaciones en las playas de Cancún en México.

En su más reciente interacción en redes, la empresaria hizo una particular dinámica donde reveló porque Karol no es su pareja perfecta, dejando al descubierto algunos defectos que las hacen incompatibles. Así mismo, Karol mencionó las de Daneidy.

No somos la pareja perfecta porque yo soy loca extrovertida y tu no, no somos la pareja perfecta porque a ti te encantan las redes sociales y a mi no, no somos la pareja perfecta porque tu eres loca posesiva y yo no, no somos la pareja perfecta porque yo soy cariñosa y tu no, no somos la pareja perfecta porque tu me regañas todo el tiempo y yo no, porque a ti te importa lo que digan los demás y a mí no, no somos la pareja perfecta porque tu me dices mentiras y yo no.