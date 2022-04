Epa Colombia y La Jesuu dividieron posturas con sus outfits en la boda de Andrea Valdiri

Bastante se sigue hablando respecto a la boda del momento entre la empresaria Andrea Valdiri y el creador de contenido Felipe Saruma, con quién consumó su amor este sábado 16 de abril ante los ojos de Dios, mostrándose más enamorados que nunca.

Al evento asistieron solo las personas más cercanas a la pareja, entre ellos, reconocidas celebridades del medio, como cantantes, empresarias, creadoras de contenido, entre otros.

Epa Colombia y La Jesuu dividieron posturas con su outfit para la boda del momento

Quienes no faltaron a la fiesta, fueron las entrañables amigas de la también bailarina, Valentina Ruíz más conocida en redes como La Jesuu y Daneidy Barrera mejor identificada como Epa Colombia, quienes desde días atrás estuvieron alardeando de los regalos que llevarían a la boda y las pintas de infarto que usarían para el evento.

Por su parte, la empresaria de Keratinas se vio usando un vestido en color amarillo pastel, con abertura profunda en su pierna y con un escote sutil en uno de sus hombros, esto, acompañado de un look en ondas de agua. La Jesuu, vistió un arriesgado vestido blanco straple, pegado al cuerpo y también con abertura profunda en su pierna, ¿cuál fue la crítica de sus seguidores?

Daneidy se robó mayormente elogios por la elección del diseño y tono de su vestido, ya que lucia según comentarios "bastante hermosa y a la altura del evento" e invitados.

"Muy lindo el vestido pero ese perreo demasiado guiso, nada que ver y nosotros viendo esa barbaridades", "Hermosa", "bella", "te favereció mucho el diseño y el color", "en cuanto a imagen estuvo muy hermosa y acorde al evento e invitados, lástima lo ordinaria" y "pa' que pero si fue muy bonita", fueron algunos de los comentarios.

La caleña por su parte, aunque resaltó sus curvas y belleza, tuvo numerosas críticas por vestir un vestido blanco, que según protocolos e indicación explícita en las invitaciones, sería exclusivo para la novia. Sin embargo, nadie quito lo bella que lucía en styling.

"RECUERDEN SOLO QUIÉN DEBE DE ESTAR DE BLANCO EN UNA BODA ES LA NOVIA", "Mor la novia era la Valdiri, aunque ud se ve divina", "Porque de blanco, solo la novia debía ir de blanco “se supone“", "Mama, de blanco NO", "El blanco es solo para la novia.... simple protocolo", "Jesuu a los matrimonios no se va de blancooooo pero te ves regia" y "lo gracioso es que las invitaciones indicaban que colores pasteles, que no fuera blanco", fueron algunos de los comentarios.

