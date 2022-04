Epa Colombia visitó a 'Doña Gloria', del metrocable, y hasta enseñó su casa

La creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, aprovechó su visita a Medellín para visitar a Doña Gloria, quien fue viral en redes sociales por un video en el que se le ve gritando muy asustada en el Metrocable de la ciudad.

La influenciadora buscó a la mujer en uno de los barrios de la ciudad para saludarla, y aprovechó el momento para enseñarle a sus seguidores, con permiso de ella, cómo era su casa por dentro.

Ambas mujeres brindaron con un par de cerveza por su amistad verdadera, pues según ‘Doña Gloria’ es la única creadora de contenido que le ofreció su cariño sincero y no se aprovechó su fugaz fama para sacar videos para luego desaparecerse.

Y es que en el momento que Epa la sorprende en un supermercado de la zona, ‘Doña Gloria’ se muestra muy feliz al verla y hasta la presenta con las personas que se encuentran en el lugar.

“Ay Epa, ¿Sabes qué? Me mantengo tan contenta que a pesar de tanto problema seguís progresando, seguís pa’ lante. No botás tu humildad que es lo más hermoso que una persona tiene, eso sí es lindo. Vos has hecho conmigo lo que los otros no han hecho si no trabajarme de calle”.