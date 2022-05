Fan de Epa Colombia se decepciona de su trato hacia los demás

La creadora de contenido colombiana Daneidy barrera, más conocida como Epa Colombia, se ha ganado millones de seguidores en redes sociales gracias a los videos que publica y a las controversias de las que ha hecho parte.

Sin embargo, pese a esa gran ganancia en las plataformas digitales, uno de los fans de esta influencer, quien recientemente habló de cómo le cambió la vida haberse convertido en este tipo de figuras públicas, explicó que el trato de Daneidy hacia sus admiradores deja bastante por desear.

El amigo que estaba con él también calificó a la empresaria de Keratinas como una mujer bastante grosera.

Pero el admirador de influenciadores no sólo se llevo este sabor amargo, pues hubo un creador de contenido que sí lo sorprendió para bien. Se trata del influencer conocido como La Liendra, quien se acercó a la mesa del hombre y se comportó con mucha altura.

“Lo ubicaban a uno en mesas y a mí me tocó en una mesa que estaba ahí con un amigo y allá llega la liendra a mi mesa y yo pensé que no iba a saludar a nadie porque no conocía a nadie de esa mesa y el man saludó a cada uno de la mesa. Ese sí me cayó muy bien” explicó.