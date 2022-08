Epa Colombia reveló la verdadera razón de su enemistad con La Barbie

Desde hace varios días que los nombres de Epa Colombia y de "La Barbie Colombiana" volvieron a apoderarse de los titulares nacionales, con nuevas tiraderas, ataques, denuncias y hasta "pruebas" que no dejan muy bien paradas algunas acciones de ambas.

Recordemos, que La Barbie fue una de las amigas más cercanas a Daneidy años atrás y que tras una repentina disputa entre ellas, pasaron a ser fuertes enemigas. Tanto así, que ahora la mujer no tiene reparo en exhibir públicamente algunas infidencias y hasta asuntos legales y personales que al parecer, Epa le habría confiado cuando eran tan cercanas.

Pese a los pronunciamientos de ambas, la polémica parece no tener fin. Fue por ello, que en la más reciente dinámica de preguntas, internautas aprovecharon para preguntarle a la empresaria de keratinas sobre qué opinión le merecían las calumnias y comportamientos de quien su amiga por tanto tiempo.

Epa Colombia reveló los motivos de su enemistad con La Barbie

Aprovechando esta pregunta, Daneidy rompió su silencio y dio a concoer las que según ella, son las verdaderas razones por las que ahora "La Barbie" no la quiere y quiere dañar su buen nombre.

"Amiga, porque no le presté dos millones de pesos, fui tan buena amiga ¿y así me pagas querida? ay linda, no la das nadita...ella no sabe ni lo que dice amor, porque supuestamente para ella lavar dinero es evadir impuestos jajaja linda, siempre asumo el IVA de las keratinas, siempre lo asumo y soy súper legal, me gusta obrar bien, súper bien", expresó Daneidy.

Las palabras de Daneidy respecto a esta situación no quedaron ahí y aprovechó un nuevo interrogante para despacharse contra todas esas personas que llegan a su vida fingiendo ser amigas, para después traicionarla y salir a hablar mal de ella.

No pues nada, me escriben como "oye Epa, quiero ser tu amiga" y yo bien idiota porque yo soy bien amiguera, porque a mí todo esto me ha pasado a mí por ser tan amiguera, entonces cuando me dicen, "ay yo soy tu fan, yo te quiero grabar" y yo "dale linda", le compro todo, le gasto y después traaan (la traición).

Mientras por un lado habló sobre sus enemistades, también quiso hacer uso de una pregunta, para dejar claro que aunque su relación con Yina Calderón no ha sido la mejor, por ella si siente un gran cariño y hasta buena vibra.

"Amiga yo sé que yo todo el tiempo estoy peleando con ella, pero yo la amo amiga, pues dígamos ella un día salió a defenderme y luego me trata mal, luego vuelve y me defiende, yo no la entiendo a ella, pero yo, a mí ella me cae muy bien te lo juro", expresó Daneidy sobre su relación con Epa.

