“Me va a cambiar el rostro”, Epa Colombia se someterá a nuevo procedimiento estético

La empresaria de queratinas Epa Colombia, se ha catalogado como una de las mujeres más polémicas y controversiales en redes sociales en los últimos años, aunque la bogotana, se ha centrado más en su emprendimiento y empresa, su vida no deja de pasar por desapercibida en internet, pues en ocasiones la propia Daneidy Barrera se ha encargado de llamar la atención con sus actos.

La influenciadora recientemente había estado preocupada por una investigación en su contra por presunto lavado de activos, algo que, al parecer se generó tras las fuertes declaraciones de su examiga, la llamada "Barbie Colombiana", quien aseguró que Epa, dentro de su empresa lavaba dinero y hacía cosas al margen de la ley.

Sin embargo, la propia Epa, fue la que decidió salir a través de sus redes a revelar que tras la investigación en su contra por lavado, había salido absuelta, pues no habían encontrado ninguna prueba que la hallara culpable, dejando claro que su dinero es producto únicamente del trabajo de su empresa.

Daneidy salió a la luz de las redes sociales en 2016 cuando la Selección Colombia disputaba la Copa América, cuando decidió publicar un jocoso video en sus redes sociales cantando un coro de celebración previo a un partido del equipo tricolor en el que mencionaba su célebre frase que se convirtió en su seudónimo "Epa Colombia", un video que de inmediato logró viralizarse y con este se dio su reconocimiento en internet.

Tras ver que millones de personas hablaban y comentaban su video, Daneidy decidió sacar provecho de este y empezar a hacer video de humor en redes sociales, generando múltiples comentarios a favor y en contra, sin embargo, esto le fue sirviendo para que marcas pautaran con ella y empezara a generar ingresos, los cuales empezó a invertir en su transformación física.

Epa Colombia anuncia que se hará nueva cirugía estética

La influenciadora a través de los años se ha sometido a diferentes procedimientos estéticos como rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, entre otras cirugías, que han hecho que la bogotana se vea mucho más estilizada y atractiva.

Sin embargo, la empresaria de queratinas anunció recientemente en redes sociales que otra vez iba a pasar por el quirófano para hacerse un retoque en su nariz, pues según expresó será lo último que se hará por el momento.

Amiga te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. tranquila que no me volveré hacer las cejas así, y después de esto ya no más, te juro que quedaré más linda, el doctor dijo que la cara me va a cambiar.