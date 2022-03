Epa Colombia se pronunció tras acusaciones en su contra

La empresaria de keratina Daneidy Barrea Rojas se ha visto bastante envuelta últimamente, con pleitos legales, personales y emocionales, con su expareja, vida personal y su excontadora Jenny Saldarriaga.

Este último ha sido de los más sonados desde hace meses, cuando la también conocida como Epa Colombia reveló que la mujer le habría hecho millonario fraude y le había desaparecido documentación de su empresa, con el propósito de acabar con su éxito.

Desde entonces, las pruebas de parte y parte no se han hecho esperar, sin embargo, hubo una serie de audios revelados en las últimas horas, que llamaron particularmente la atención de sus seguidores por las presuntas amenazas que Daneidy le hace a la contadora y a su hija.

"No sabes que estás arriesgando a tu hija, estás arriesgando a mi empresa, estás arriesgando todo, entonces amor mira, tu no puedes olvidar y tu no puedes dañarte tu vida con una mujer que tiene demasiados seguidores y tiene una mafia que la respalda muchísimo".

Luego que los audios se apoderaran de las redes sociales, la postura de sus seguidores e internautas cambió sobre ella, asegurando que no es la manera de obrar con otra mujer y menos con una menor. Ante esto, Daneidy decidió desconectarse y vacacionar y desde su paseo, respondió ante la ola de críticas.

¿Qué pienso de todo lo que dicen de mí? que Dios es el único que puede juzgarme, yo soy una mujer súper trabajadora y súper emprendedora, una mujer que slaió adelante y obvio el éxito me ha traido muchos problemas pero me encanta, porque entre más hablan de mí, me hacen saber que me están dando a conocer más y están posicionando más mis productos