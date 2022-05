Epa Colombia reveló sus preferencias en la intimidad

La creadora de contenido Daneidy Barrera rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia encendió las plataformas digitales en las últimas horas tras habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se sinceró sobre diversos temas, sobre todo, algunos bastante íntimos.

La primera pregunta que le hicieron, fue sobre la última vez que tuvo intimidad, a lo que evadió esa respuesta presumiendo los lujos de su nuevo auto y simulando que iba a responder pero al final no lo hizo. Posteriormente, aprovechó para confesar que era lo que más le atraía físicamente de otra mujer, haciendo alusión a su cabello. Sin embargo, no se sabe si fue una respuesta honesta o si lo hizo para tratar de promocionar indirectamente sus productos capilares.

"Lo que más me encanta de una muejr es el cabello mor, que el cabello este hermoso, que esté radiante, siento que eso me excit#, se me paran los pez&%/" respondió la también creadora de contenido entre risas.