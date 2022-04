Epa Colombia reveló que está tan enamorada que le gustaría casarse

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 100 mil seguidores, la emprendedora y creadora de contenido conocida como ‘Epa Colombia’ quiso compartir sus sentimientos y dijo que estaba tan enamorada que sería muy lindo casarse.

También te puede interesar: Epa Colombia dio un adelanto lujoso penthouse.

Además, en el video también pone la canción de Adriana Lucía llamada ‘Llegaste tú’ y la canta con mucho sentimiento dedicándola a su amor.

Epa Colombia ha recibido bastantes críticas por la rapidez con la que cambió de pareja y la manera en como lo revela en sus redes sociales. Pues esta vez no fue la excepción y los comentarios hacia esta publicación no fueron muy positivos.

“Yo creo que la epa no puede estar sola, es dependiente emocionalmente... No se es lo que refleja...” comentó otra internauta.

“Luego no fueron amigas no sé cuánto tiempo? Yo creo que ahora que tiene plata le puso cuidado y se deshizo de Diana, tipo novela”.

Sin embargo, algunos internautas salieron en defensa de la polémica influenciadora diciendo que, si su relación con Diana tenía que terminar, así tenía que ser y que debe ser una decisión muy privada y personal.

“Lo mejor del mundo es usted saber poner punto final cuando las cosas no funcionan e reintentar ser feliz nueva vez, no entiendo porque escriben … ay los que aman más rápido. Ojalá todos fuéramos así, así no viviríamos sufriendo por quien no nos quiere en su vida”.