“La llevé a un motel”, Epa Colombia reveló picante anécdota con Karol Samantha

La reconocida empresaria de queratinas Daneidy Barrera, más conocida cómo Epa Colombia, recientemente divirtió a sus más de 2,3 millones de seguidores en su cuenta alterna de Instagram al contar unas divertidas anécdotas de su relación con Karol Samantha.

Aunque en los últimos días tomaban fuerza los rumores de una posible crisis y hasta ruptura de la pareja, la influenciadora ha decidido a desmitificar todos esos rumores, pues desde que fue indagada por Karol en una dinámica de preguntas, Daneidy empezó a contar algunas anécdotas de su relación con ella y cómo su amor ha sido algo luchado por muchos años.

Precisamente, en sus más recientes historias quiso contar unas picantes historias de cuando intentó en su adolescencia tener relaciones íntimas con la que ahora es su novia.

Epa Colombia y su amor desde pequeña por Karol Samantha

Daneidy empieza la historia mostrando una inédita foto de ella y Samantha vestidas de Mario Bros y Luigi, sin embargo, la foto era para dar contexto de algo que siempre la unía junto a Karol, las celebraciones de Halloween, ya que, según contó en varias ocasiones celebraban esa fecha juntas como amigas. Sin embargo, enfatizó que aunque eran solo amigas, siempre había tenido temor de declarársele.

Amigas todos los 31 de octubre nosotros nos disfrazamos o hacíamos algo, pero yo nunca tuve la valentía de decirle que, aunque fuera mi amiga yo estaba enamorada de ella, con ella yo me daba picos, peleábamos porque yo era muy grosera, pero nada más.

La picante y jocosa travesia de Epa Colombia para tener relaciones por primera vez

Daneidy en un momento de su historia, decide subirle la temperatura a la misma, empezando a contar varias anécdotas en las que en su curiosidad de adolescente quería tener relaciones sexuales por primera vez con Karol, pues en principio contó una anécdota que sucedió en la casa de su actual novia.

Yo quería intentar perder mi virginidad con ella, una vez yo me quedé a dormir en la casa de ella y yo la empecé a tocar, aunque éramos muy niñas y suena muy raro, pero yo sentía que ella como que quería, pero no, no pasó nada.

Su travesía por un motel y su problema con el alcohol

Tras su primer fallido intento, la empresaria de queratinas quiso sorprender a esa chica que tanto le gustaba al invitarla a tomar una cerveza y posteriormente ir a un motel a tener una noche de pasión, algo que, no pasó.

Una vez nos fuimos a un motel, estábamos re pequeñitas y yo no era Epa Colombia ni nada, decidimos tomarnos unas cervezas y yo me tomé, entonces yo tengo un problema que cuando yo tomo no me dan ganas de nada, entonces esa noche no paso nada porque yo no le hice nada y ella tampoco y yo ya me iba a dar por vencida.

El motivo de su distanciamiento con Karol y su relación con Diana Celis

Tras varios intentos fallidos, Epa cuenta que decidió alejarse de Karol al darse cuenta que estaba al parecer hablándose con otra chica, entonces desde ahí decidió alejarse y fue cuando años después salió a la luz su personaje de Epa y posteriormente empezó su relación con Diana Celis.

Otra vez, fue cuando ella estaba trabajando y me dijo que fuera a visitarla pero yo vi que ella estaba como hablándose con otra vieja entonces me dio rabia y me aleje de ella, y ahí fue que yo me aleje de ella y me convertí en Epa Colombia.

Según contó Daneidy, al parecer tras un tiempo se volvió a hablar con Karol pero ahí estaba con Diana, motivo por el cual no intentó nada con ella, porque sabía que si hacía algo se le iba a despertar esa fuerte atracción por ella, por eso, hasta finalizada su relación fue volvió a intentar algo con su viejo amor de adolescente.