Epa Colombia revela cifra que tuvo que pagarle a la DIAN

Se ha vuelto costumbre ver a la influencer y emprendedora, Epa Colombia, hablando del trato que le ha dado la DIAN y sus quejas por los supuestos altos impuestos que debe pagar.

En esta oportunidad, la influencer contó que ella está asumiendo el IVA de todos sus productos porque tiene a varios funcionarios ‘encima’ de ella y revisando todos sus estados económicos.

“Siento la necesidad de hablar contigo […] Hace un tiempo para acá pues yo decidí pues asumir el 19% de cada producto porque, como yo bien te cuento, amiga, yo tengo dos funcionarios todos los días pendientes de mí como si yo tuviera que esconder algo o qué, amor. Sin embargo, a mí ya me venían investigando”

En el video se nota que Daneidy está un poco ofendida porque considera que ese ‘seguimiento’ es cuestión de su procedencia humilde y que la DIAN no acepta que haya salido adelante y ahora tenga tanto dinero.

“Sí, amiga porque era pobre y luego esa niña empezó a tener harto… pues amiga el secreto es que saqué un muy buen producto y puede cambiar la vida a muchísimas personas. Te cuento amiga que dos funcionarios todo el día me venían molestando, me siguen molestando, amiga”.

Finalmente, reveló la cifra que tendría que pagar y dijo que, al pagar esto, está demostrando que su dinero sí es legal tratando de mitigar esos rumores que se han incentivado en redes sociales.

“Ellos me dijeron que pendiente, que yo en abril tenía que pagarles 3.800 millones. Amiga… con esos 3.800 ¿A cuántas personas no les puedo comprar casas en Colombia?, ¿A cuántas personas no puedo cambiarles la vida? Pero como tengo que pagarlos, hoy tengo que decirte la verdad: amiga, mi cuenta casi en cero, desocupada, sin nada, amiga, pero le pagué al gobierno, le pagué a la DIAN, amor”.