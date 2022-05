Así respondió Epa Colombia a quien la tildó de "ordinaria"

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia encendió las plataformas digitales en las últimas horas tras habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se sinceró sobre diversos temas personales, laborales y otros bastante íntimos.

Sin embargo y como es habitual en estos casos, algunos haters aprovecharon esta dinámica de preguntas no para escribir sus interrogantes sino algunos insultos o comentarios negativos hacia la nacida en Risaralda, quien no tuvo objeción en responderlos de manera contundente.

"Ahora que tienes dinero porque no te pules un poquito, sobre todo en tu forma de expresarte", le recomendó una internauta, a lo que esta le respondió "sí, ya sabemos que tengo dinero y fama, ya, pero amiga yo todavía soy de barrio, yo soy de "veo mi cuchito hoy es viernes me van a gastar cervecita o qué, van a echar bolirrana en la esquina o qué", amiga, yo soy ñera todavía", expresó Daneidy.

Posterior a ello, la empresaria habría preocupado a otros seguidores con otra pregunta donde le interrogaron sobre cómo se sentía, teniendo en cuenta que últimamente ha manifestado ciertos desequilibrios emocionales a raíz de tantas decepciones.

Esas emociones al parecer no se han ido en su totalidad, ya que según Daneidy se ha sentido muy extraña últimamente, no solo por los cambios socio-económicos al pasar de un estrato cero a un estrato cinco, sino también por las constantes críticas que recibe de la gente, que según ella, desconocen su proceso y se olvidan que ella viene de no tener nada a tenerlo todo. Aclaró que no quiere volverse a mostrar llorando por esas cosas, pero que sinceramente, se siente así.

Otras confesiones de Epa Colombia

La también creadora de contenido aprovechó su dinámica de preguntas para confirmar que fiel a su palabra, la próxima semana regalará los tratamientos estéticos que había prometido para algunas de sus clientas y seguidoras.

"La otra semana amor, se mete la primera persona al quirófano", expresó Daneidy, quien aprovechó para confesar que ella tiene actualmente dos liposucciones y que está feliz con el resultado y que es por ello, que desea que sus seguidoras tambipen se sientan a plenitud con su cuerpo.

Recordemos también, que en las últimas horas también usó está misma dinámica para hacer unas confesiones bastante íntimas sobre sus preferencias en la cama y en otras, habló sin pelos en la lengua sobre su enemistad con la también empresaria Yina Calderón.