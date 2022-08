‘Se lavan es cabellos’: Epa Colombia responde a acusaciones de La Barbie

En redes sociales circulan los videos de una polémica pelea entre La Barbie Colombiana, examiga de Epa Colombia, y la propia Daneidy Barrera, pues la primera aseguró que la segunda estaría lavando dinero.

“Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos, porque pues yo no sé nada de eso, pero yo por lo que me explicó una abogada, porque ustedes saben que yo soy bruta, yo no tengo conocimiento de eso, me explicó y por lo que yo sé, por lo que yo viví, por lo que yo soy de testigo, por lo que yo escuché, por lo que yo veía, por todo lo que yo sé, en el tiempo en que yo estaba con ella y, o sea, hace un tiempo puedo decir que sí” explicó en una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram la Barbie Colombiana.