Epa Colombia relató el supuesto disturbio que formó tras ser insultada en la calle

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojás, más concoida en redes sociales como 'Epa Colombia' sigue siendo tendencia nacional, luego de publicar un emotivo video, donde mostró el lujoso regalo que le dio a su progenitora por el Día de la Madre: una lujosa camioneta Jeep.

Tras esto, fueron algunas declaraciones para su actual pareja Karol Samantha, las que llamaron la atención de sus seguidores, ya que aseguró que esta sería la mamá de sus hijos, ratificando los anuncios que dio para comienzos de 2022, de convertirse en mamá antes que termine el año.

Epa Colombia y el supuesto pleito con una 'hater'

Cuando se pensaba que la mujer había terminado su jornada del jueves con total tranquilidad, sale esta a confirmar lo contrario. Narró una pesada situación que supuestamente vivió en las calles de Bogotá, luego que una mujer comenzará a gritarle e insultarle.

"Imagínate amiga, ayer me emborraché, perdí la cabeza, no sé que fue lo que hice, por allá fui y rompí unos vidrios y traté mal a una vieja, porque la vieja me dijo "boleta" y yo le dije "su madre" y entonces le dije "¿entonces qué mi papá?" y nos paramos re duro", relató la también empresaria de productos capilares.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó relatando que para sorpresa suya, el pleito no dio tiempo para que la grabaran pero que ella da fe, que se defendió como pudo. Por suerte y según se puede apreciar en la tranquilidad de su relato, este escándalo no pasó a mayores ni en términos judiciales ni sociales.

Fue cuestión de horas para que sus palabras fueran replicadas y viralizadas por diversas páginas de entretenimiento digital, donde las reacciones divididas de millones de internautas no tardaron el llegar, unos, sacando comentarios con gracia de su relato y otros, afirmando que seguramente es otro de sus "inventos" con el fin de llamar la atención.

"jajajaja de momento no me grabaron cuando lo de la Rosa de Guadalupe jajaajajja", "jajajaja fue imprevisto", "esta mujer ya no sabe ni qué decir con tal de generar ruido en todo lado", "definitivamente la ñerada no se quita ni con toda la plata del mundo", "esta mujer ve mucha película" y "lleve este caso a "La Rosa de Guadalupe", fueron algunos de los comentarios.

