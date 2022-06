Epa Colombia regaló dinero a sus seguidores para sus deudas

Hoy fue un día especial para las ventas de muchos empresarios en el país, y es por eso que Epa Colombia decidió mostrar el resultado de sus ventas y lo hizo a la manera que más le gustó.

Y eso hizo. En su cuenta de Instagram dejó ver cómo volvía a las calles bogotanas, a los barrios más popular de la capital para regalar dinero. Sí, Epa Colombia decidió ir con sus escoltas hasta un sector popular llamado 5 de Julio y le llevó dinero a las personas que más lo necesitaban.

Pero no fueron personas que estuvieran sin hacer nada, por el contrario, decidió llegarles a personas que estaban trabajando desde sus puestos informales para poder llevar el sustento a su familia. A esas personas les llegó, pero no solo a comprarles incluso de lo que ellos vendían, sino que además les ofreció algo más.

Epa Colombia llegó a los puestos de vendedores informales y les preguntó cuánto pagaban de arriendo, a lo que sorprendidos ellos respondieron sobre las deudas que incluso tenían, ya que muchos debían meses de arriendo porque las ganancias son mínimas.

Por eso, ella decidió darles en efectivo el monto que debían o que necesitaban para pagar sus arriendos, pero también ayudó comprando de los productos que vendían. Lo hizo con más de diez trabajadores y grabó cada uno de estos momentos, pes estuvo en plazas, en las calles principales y más.

Esto de inmediato se multiplicó en redes sociales y no es para menos, pues sus seguidores creen que esos gestos que ella hace son desde el amor, mientras que otros consideran que esas cosas no se graban. Sin embargo, ella lo quiso mostrar y además envió un mensaje asegurando que siempre va a recordar cuando no tenía y cada vez que pueda ayudará a quienes lo necesiten.

Tiempo después contó que lo seguirá haciendo, que le gusta ayudar y recibir el amor sincero de la gente, pues muchos le agradecieron y hasta lloraron por el noble gesto que tuvo la empresaria. Y es que no es la primera vez que Epa Colombia decide regalar dinero de sus ganancias, pues en otras oportunidades hasta helicópteros ha usado para dar dinero a sus seguidores, quienes según ella son los que la tienen en donde está y generando tanto dinero que ha elegido no quedárselo solamente, sino compartirlo con otros.

