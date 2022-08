Epa Colombia quiere recuperar la amistad de Andrea Valdiri

Desde la boda de Andrea Valdiri, la amistad de la bailarina barranquillera y Epa Colombia acabó debido a un inconveniente que tuvieron luego de que la influenciadora bogotana llevara a su novia Karol Samantha a la fiesta sin haber sido invitada, algo que generó que poco a poco se comenzaran alejar hasta el punto de acabar con su amistad, como lo confirmó Andrea recientemente en una entrevista.

Sin embargo, Epa Colombia sigue disculpándose con la barranquillera y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram manifestó que le gustaría volver a ser amiga de Andrea Valdiri ya que es una amistad que no quiere perder, aceptando que ella cometió un error, pero que le gustaría que ella viera el cambio que ha tenido y que ha futuro ella diga que Epa fue una gran ayuda para crecer su negocio y vender más sus productos.

“Quiero que sepas que quiero volver a ser amiga de Andrea Valdiri, es una amistad que nunca quiero perder en mi vida, que tal vez cometí un error, pero amiga, en que ella mi cambio y que diga ‘sí otra vez la Epa Colombia en el penthouse de ella, esa mujer me empoderó, me ayudó con muchísima publicidad, para yo hoy en día estar en muchos centros comerciales, para yo estar vendiendo en un lado y en otro, me siento feliz amiga”, manifestó la influenciadora.

Posteriormente Epa Colombia insistió en ella ha cambiado y que seguirá cambiando afirmando que cuando ella ha cometido errores es porque supuestamente la están atacando y ella entonces comienza a atacar a todos, pero que eso también lo quiere mejorar.

“No amiga, yo voy a seguir cambiando, lo que te digo amiga, hay veces me descacho porque me atacan, amiga me da una rabia y los ataco con toda, pero no amiga, yo quiero mejorar, amiga, quiero ser una mujer diferente, una mujer radiante, transparente”, agregó Epa Colombia en sus historias.