¿Confirmación de Noviazgo? Epa Colombia publicó video con quien sería su novia

La empresaria de keratinas Epa Colombia subió la temperatura en redes tres compartir un tierno video con quien sería su nueva novia, Karol Samantha.

Recordemos, que aunque hace pocas semanas se conoció su ruptura con la futbolista Diana Celis, Daneidy confesó que su corazón le pertenecía a una nueva persona y tras las conjeturas de diferentes páginas de entretenimiento, se conoció que esta mujer sería Karol, una mujer a quien conoce desde el colegio y que según ella es una de sus mejores amigas.

Con estas palabras, la empresaria desmintió que estuviera comenzando una relación con la también bogotana, sin embargo, la propia futbolista confirmó en sus historias de Instagram que si era Karol la mujer por la que había dejado y que de hecho, habían comenzado su romance desde octubre del 2021 cuando ellas todavía tenían una relación.

Es por ello que el más reciente video publicado en su plataforma de Tik Tok causó gran conmoción entre su comunidad de seguidores, ya que las mujeres se mostraron muy cercanas haciendo el doblaje y muchos se plantearon la pregunta ya estaban empezando a hacer pública su relación.

"No le llega a los talones a celos es mucho más bonita la ex", "Y todo el show que le hacia a la ex por celis ve celos... el amor si existira?", "y que era la mejor", fueron algunos de los comentarios.