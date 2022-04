¿Epa Colombia no llevó regalos a la boda de Andrea Valdiri? Esto reveló la mamá

Para muchos se sus seguidores, y usuarios de las redes sociales, Epa Colombia “lo volvió a hacer”. Y es que se conocieron detalles de la polémica que se generó, luego de que ella misma contara que a su novia no habían dejado entrar a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

En su momento se conoció una versión donde se contaba que Epa Colombia había llegado al matrimonio, pero que su novia no podía pasar, porque ella solo tenía un pase. Sin embargo, y según el testimonio, ella decidió mirar todas las formas y hasta Andrea Valdiri debió interceder, pero para que en efecto la novia no pasara, pues ella solo tenía un pase.

Tiempo después, Epa Colombia decidió aparecer en su camioneta, hablando por teléfono con una amiga de ella y contándole cómo se sentía por lo ocurrido. Expresó que estaba cansada de que a su novia la trataran mal y que ella se sentía devastada por lo que sucedió en la boda, que había sido muy duro.

A estas palabras en llanto y muy conmovida de Epa Colombia, Andrea Valdiri no respondió, pero la que sí lo hizo fue su mamá, quien no dudó en responder comentarios dando datos y asegurando que todo lo que se comenta es falso.

La mamá de la barranquillera destacó que ella estaba ahí y era la encargada de recibir a los invitados y recibir los sobres de regalo. Por eso, resaltó que a Epa Colombia no se le trató mal, por el contrario, y mucho menos a su novia, pero que en efecto ella sí tenía una invitación con un solo pase y debía respetar eso.

Por lo que, además, la mamá de Andrea Valdiri comentó que esperaba que para otras fiestas donde fuera invitada, tuviera la educación de ir con las personas que se les dice. Y como si esto fuera poco decidió contar algo más que ha sido generador de más polémica.

La mamá de Andrea Valdiri destacó que ella era la encargada de recibir los sobres de regalo y que Epa Colombia no llevó ningún sobre ni regalo. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos recordaron el cumpleaños de Lina Tejeiro donde también se dejó ver primero en una joyería comprando algo lujoso, luego dijo que llevaría otro regalo y al final, Lina Tejeiro reveló que no había recibido ningún detalle material de Epa Colombia.

Lo cierto es que, ante esto, los usuarios de redes sociales también defendieron a Andrea Valdiri, pues ella la quiso “malponer y terminó saliendo todo a la luz”, pues para muchos, Epa Colombia siempre “quiere victimizarse, y ya no le queda, debe cambiar la estrategia”, mientras que otros expresaron que siempre dice que llevará algo lujoso o costoso de regalo y “no se parece con nada”.

Hasta ahora Epa Colombia no ha salido a responder las palabras de la mamá de Andrea Valdiri, quien fue la que decidió responder, porque ni ella ni su ahora esposo Felipe Saruma han manifestado o contado algo de su boda, su fiesta ni de su nueva vida.

