Epa Colombia mostró sus intervenciones faciales

El nombre de Daneidy Barrera Rojas más conocida en redes como 'Epa Colombia', se apoderó recientemente de las tendencias de Instagram al revelar que se haría diversos precedimientos estéticos en su rostro, cuando hacía tan solo semanas había asegurado que no volvería a hacerse cirugías, para no quedar como Yina Calderón.

Sin embargo, en las últimas horas reveló que junto a su gran amiga Koral Costa, se harán unos retoquitos faciales. Hoy a las 6 de la tarde entramos al quirófano (ella y Koral Costa)... corte mandibular, rinomodelación, botox, hilos tensores, mentiplástia y ya amiga, vamos con toda".

Tras esto, no solo Yina sino sus seguidores recordaron la contraddicón de sus recientes palabras y la tildaron de "doble moral", por hacer una cosa y actuar diferente. Tras esto, Epa no se ha pronunciado pero sí subió algunos clips mostrando sus procedimientos.

En el clip se puede evidenciar la inyección de sustancia, que al parecer sería el botox, se ven sus hilos tensores, entre otros procedimientos, que coincidirían con los que ya había anunciado Daneidy, quien minutos después se mostró un pocoa dolorida.

Amigos si me está doliendo muchísimo la cara de aquí para abajo (boca había abajo) porque no se ve bien y no quiero que te asustes