Epa Colombia mostró las zapatillas de cinco millones de pesos que se compró

La empresaria Epa Colombia mostró a sus millones de seguidores que nuevamente decidió comprarse unas zapatillas de la prestigiosa marca Dolce Gabbana.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram empresarial, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven mostró el momento en que asistió al local y los adquirió.

Sin embargo, antes de mostrar su compra, respondió anticipadamente a posibles críticas por su lujosa adquisición.

“Antes de decir ¡ay tan creída, ya tienes plata!, lo mismo que me dicen siempre, el mes pasado, en febrero, regalé 40 millones de pesos. Este mes no voy a hacer transferencias, me voy a encontrara con la Jesuu y vamos a comprar muchas maletas y útiles escolares”, señaló.