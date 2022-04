Epa Colombia llora hablando del suceso en la boda de Andrea Valdiri

Hace algunos días, Andrea Valdiri y Felipe Saruma vivieron uno de los días más especiales de sus vidas, pues se unieron en una ceremonia de bodas.

Fue un evento al que asistieron varios famosos y, además, miles de seguidores lo vivieron en redes sociales gracias a las historias de todos los influencers.

Una de las creadoras de contenido invitadas a este gran evento fue la polémica Daneidy Barrera más conocida como ‘Epa Colombia’, quien, según un chat filtrado a una cuenta de chismes de Instagram, habría sido invitada sola, pues Andrea no quería que fuera con su nueva novia.

Sin embargo, Epa llegó con su novia y, según cuentan, se formó una molesta situación porque no querían dejar entrar a esta pareja, algo que molestó mucho a la influencer y que se notó en una de las historias de Katerin Peláez, pues se escuchan algunas frases de indignación de la empresaria.

Al parecer, estos rumores se confirmarían gracias a las historias que publicó Daneidy en su cuenta de Instagram, pues aparece llorando y hablando con una amiga de lo mucho que la afectó esa situación.

“Eso no se hace, mar***, independientemente de si uno cambie de pareja o no cambie de pareja, mar***, a uno no lo pueden hacer sentir mal, amor porque es que uno en el amor no manda, mari**; solamente manda el corazón, amor […] Me duele, amor, o sea me duele, o sea todo esto de verdad me está doliendo, yo he estado súper afectada, o sea yo dije: ‘mor, pero acaso ella por qué la tratas tan mal, o sea es que ella tiene la culpa o qué, amor’".