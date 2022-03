Epa Colombia llorando dice que han sido días difíciles y Yina Calderón reacciona

La joven empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida digitalmente como Epa Colombia, se mostró nuevamente llorando en sus redes sociales y conmocionó con su estado de ánimo pues, según contó, tuvo que cancelar varias reuniones porque definitivamente no está bien.

“Amiga han sido días super difíciles, amiga me ha pasado de todo mi amor, te lo juro que a veces uno no merece que le pasan tan cosas”, así empezó Epa sus historias, en abrió su corazón y manifestó que ha pasado momentos muy complejos.

“Me doy cuenta que me están robando, me están fallando, que las personas que uno les ayuda son quienes más mal le pagan, que tener dinero para mí se volvió super difícil, que no llevo una vida tranquila. Y yo sé amor que a veces muestro todo lo lindo, pero yo dije no amor, yo no estoy bien, me pasan demasiado cosas ¿por qué a mí?”, agregó la empresaria de keratinas.

“Estoy muy mal mari*/*a, eso no es tomar, de viajar ni de rumbear, lo único que necesito todos los días es de Dios, ni el dinero ni la fama me llenan, estoy muy mal y dije voy a ser fuerte… no le deseo a nadie lo que me está pasando… llevo mal varios días”, fueron otras de las palabras que dijo Daneidy mientras lloraba.

En el portal de entretenimiento que compartió las historias de la creadora de contenidos, decenas de personas reaccionaron al mensaje de Epa. Entre los comentarios se encuentra el de Yina Calderón, quien envío un mensaje de sororidad.

“Sabes que aquí estoy apestar de todo @epa_colombia!”, fueron las palabras de Yina para Epa.

Decenas de internautas dijeron que era puro “show” de Daneidy, otros manifestaron su preocupación y aseguraron que definitivamente “el dinero no lo es todo”.

