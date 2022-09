Epa Colombia le aplicó su producto a Cintia Cossio y así quedó

La empresaria Epa Colombia le aplicó uno de sus reconocidos productos de belleza a la influenciadora Cintia Cossio.

Te puede interesar: Epa Colombia contó cómo le fue con la investigación por lavado de activos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la creadora de contenido compartió un video en el que mostró el procedimiento que le hizo a la paisa.

Allí se dejó ver desde la casa de ella, aplicándole el botóx capilar de su marca y al tiempo conversando sobre diferentes cosas.

Cintia Cossio dio su opinión sobre el resultado

Tras su revelación, Cintia le comentó la publicación destacando que antes de conocerla a ella y a sus productos tenía un concepto muy diferente, pues se estaba dejando influenciar por las críticas que suele recibir la joven.

“No podía quedarme con las ganas de probar tus productos, hace mucho quería que le hicieras la keratina a mi madre, pero uno a veces comete el error de dejarse llevar del amarillismo y no da el beneficio de la duda, cambié de opinión, decidí dártelo y el resultado y la perspectiva que ahora tengo de tus productos y de ti como persona con totalmente diferente a lo que ciertas personas quieren vender de ti, conocí a Daneidy dándome a conocer sus productos. Desde mi punto personal, quedé muy contenta, te felicito, sigue mejorando”, escribió.

Asimismo, sus seguidores la llenaron de comentarios al respecto, algunos elogiándola por su constancia y perseverancia con su emprendimiento y otros juzgándolas, señalando que solo es marketing.

“Sigues siendo la #1, por siempre y para siempre", "Cyntia bien casi calva y ella la termina de dañar", "Me encanta", "Espectacular", "Es 100% recomendado", "linda eres la mejor muak", "Voy pa'eso", "Ya le va a quemar el pelo a la Cossio", "Se me juntó el ganado", "La das todita todita", "Me avisa cuando quede calva", "Muy buen producto", "ese cabello quedó hermoso", "Espectacular", "La necesito en mi vida", "Hermosas", "excelente", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la empresaria sigue trabajando en mejorar sus productos, además de seguir disfrutando de su éxito luego de solucionar su investigación por lavado de activos, el cual se provocó después de que su examiga ‘la Barbie’ la señalara de supuestamente lavar dinero.

Por su parte, Cintia Cossio continúa entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido para redes sociales.

No dejes de leer: Nicolás Arrieta le contesta a Epa Colombia y pide que le responda a la Fiscalía