Epa Colombia hizo fuerte declaración a su novia, Karol Samantha

La empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como 'Epa Colombia' aprovechó sus más recientes historias de Instagram para expresarle su amor a su actual pareja, Karol Samantha, a quien poco muestra en sus redes personales, según lo explicó, porque Karol prefiere tomar distancia de toda la presión pública.

Sin embargo, en las últimas horas quiso abrir su lente y registrar las románticas palabras que le dedicaba a su pareja.

"Te quería decir que te amo mucho, ¿ves que me están brillando los ojitos?, ¿sabes por qué me están brillando mucho los ojitos?, porque estoy enamorada de ti, porque tu me haces muy feliz y porque tu eres todo lo que necesito, porque eres la única, te amo", expresó la también creadora de contenido.