¿Lo confirmó? Epa Colombia habría terminado con Karol Samantha

Parece que Daneidy Barrera, más conocida cómo Epa Colombia, no se encuentra en el mejor momento de su relación con Karol Samantha, o por lo menos eso es lo que dejó ver en las más recientes publicaciones que la influenciadora realizó en su cuenta oficial de Instagram en la que al principio parecía hablando con sus millones de seguidores y que al final se convirtió en un mensaje para alguien específico, al parecer su novia.

La influenciadora y empresaria publicó varias historias en las que se mostró dentro de su vehículo, cuando estaba llegando a su casa y mientras conducía, con los ojos hinchados, al parecer por llorar, le contó a sus fieles seguidores que ella tuvo un día muy bonito y que no se lo quería dañar, así que no iba a discutir con nadie, pero luego dijo una frase que sería directamente para su novia, pues manifestó que si alguien no quiere estar en su vida, pues ella no le iba a rogar y que ella va a estar juiciosa.

“¿Amiga cómo estás? ¡ay ya me voy a dormir!, amiga tuve un día tan bonito y te quería decir qué ¡ay amiga!, amiga yo no me voy a poner a pelear con nadie, a nadie le voy a sacar el mal genio, simplemente el que no quiere estar en mi vida, no está, ah, no le voy a rogar a nadie, voy a ser juiciosa”, manifestó Epa Colombia en sus historias.

¿Epa Colombia y Karol Samanta se separarán por un tiempo?

Pero la conversación no terminó ahí, pues posteriormente agregó que ella iba a madurar y que ya no se iba a arreglar como al parecer a su novia le gusta, sin embargo, afirmó que ella la va a respetar y a cuidar y que seguirá adelante, al final Epa Colombia le deseó que tuviera feliz noche y que le fuera muy bien en sus proyectos.

“Voy a madurar más, voy a ser más juiciosa, amiga, ya no me voy a poner las pestañas, ni las cejas como a ti te gusta, te voy a amar, te voy a respetar amiga, te voy a cuidar, voy a mejorar, voy a seguir adelante, no me voy a dejar derrumbar amiga, te quería decir que feliz noche, nos vemos mañana para ver que hay que hacer, me cuenta qué hay para hacer que te vaya muy bien en tu trabajo, en tu estudio, en tu emprendimiento”, dijo Epa Colombia.

