Epa Colombia habló sobre el trauma que no le permite estar con hombres

Epa Colombia aporvechó sus historias de Instagram, para romper su silencio frente a un tema que la traumó en su infancia y que le impide querer estar con cualquier hombre.

Hace un año te conté por qué me gustan las mujeres y no los hombres...yo tenía como 6-7 años...Ahora las maquinas de coser, vienen en plástico donde se pone el hilo pero antes, era como en hierro, la amiga de mi mamá me empujó muy duro y a mí se me clavó ese cosito en mi vagina y mi clítoris se abrió en dos partes y amiga, le cogí mucho miedo y temor a estar con un hombre

Tras esto, la empresaria de keratinas confesó que quedó con un trauma porque ella se cuestionaba que si esa experiencia tan dolorosa había sido solo con ese elemento metálico, no se imaginaba cuán doloroso podrías ser estar con un hombre.

Yo no he intentado estar con un hombre ni quiero, te lo juro que ya muchos hombres lindos me han caído, osea, yo puedo tener el hombre que yo quiera te lo juro, pero ¿qué es lo que pasa? que en medio de ese taruma que me quedó y que por eso tengo psiólogo y psiquiatra, pues no quiero intentarlo con un hombre