Epa Colombia fue blanco de críticas tras peculiar baile en la boda de Andrea

En la jornada de este sábado se llevó a cabo la que prometía ser la boda del año entre la empresaria y creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri y el también creador de contenido Felipe Saruma, donde contaron con la compañía de sus amigos más cercanos, familiares y 10 de sus seguidores. Entre los listados, estuvieron reconocidas personalidades del medio, que se han caracterizado por su estrecha cercanía con la barranquillera.

Ese es el caso de la empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como 'Epa Colombia' quien hizo presencia en el evento junto a su nueva pareja Karol Samantha y con su entrañable amiga Valentina Ruíz, más conocida en redes como La Jesuu, con quien llamó la atención por su atuendo, unos halagando su belleza y sensuañlidad y otros, criticando el supuesto tono blanco de su vestido, el cual no correspondía para la boda.

Epa Colombia fue blanco de críticas tras peculiar baile

Más allá de sus atuendos, hubo un particular video que puso a la empresaria en boca de miles, al mostrarse bailando de manera muy particular con uno de los seguidores que Andrea invitó a su fiesta y que se hace llamar en redes como "El 100 pies". Esta pareja, se llevó el protagonismo por un momento, con sus movimientos de perreo intenso.

Como se puede apreciar en el clip, Epa se tiró al suelo del lugar, para que el joven influencer le bailara jocosamente, despertando todo tipo de reacciones por parte de los internuatas, que rápidamente comentaron en las diversas páginas de entretenimiento digital que replicaron y viralizaron el clip.

"Ay no por todo el dinero qie tenga no tapa ni quita lo negativo", "Y eso que está en sano juicio. Denle dos horas por mucho", "Será q es Normal la niña", "Epa controlate, no es para armar show", "Está gente no conoce la clase, el glamour, no sería para nada el tipo de invitados a una ceremonia mía. Disfrutar con elegancia es maravilloso", "Así se hubiera puesta brava no la invitó, uno debe saber respetar más más si es un evento como esos no todos comulgan con eso, una cosa es cuando están en amigos en un paseo pero eso se tiro todo" y "Que asco y vulgares", fueron algunos de los comentarios.

De hecho, varios d elos comentarios explicaron que la ausencia de Epa Colombia de la fiesta, fue porque posterior a varios comportamientos, su actual pareja Karol Samantha se habría disgustado y la habría motivado a irse de la fiesta, ¿será cierto?

"Y saber q le toco irse de la fiesta porque la novia se la armo!! En una historia de kathe pelaez se escucha la discusión de la epa y karol" comentó una internauta.

