Epa Colombia desmintió relación con Karol Samantha

La empresaria de keratinas Epa Colombia, sigue protagonizando las tendencias de Instagram, tras confirmarse su ruptura con la futbolista Diana Celis y tras los fuertes rumores de una nueva relación con Karol Samantha, una de las pocas cuentas que la bogotana sigue en todos sus perfiles. Además, Celis confirmó la supuesta infidelidad.

Siempre la verdad sale a la luz y no hice nada ni me involucré con nadie del fútbol ante todo soy leal a Dios y a mi. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me va a hacer quedar mal a mi por siempre ella quedar bien; ella dice que no es Karol y sí es Karol, es con la que está saliendo, quizás algún día se de cuenta de a quién perdió y ayer me entero que lo hace desde octubre, confesó Celis.