Epa Colombia defendió a su nueva novia y envió mensaje a Diana Celis

Hace unas horas, medios nacionales y páginas de entretenimiento digital filtraron una serie de conversaciones y videos que darían por confirmada la nueva relación de la empresaria de keratinas Epa Colombia con quien se pensaba era su mejor amiga, Karol Samantha.

Recordemos que fue la propia Daneidy quien avivó en los últimos días los rumores de relación, al compartir un video junto a Karol, demostrando que estaba con ella disfrutando de sus vacaciones. Después, le dijo a la Jesuu que estaba viajando con su "novia".

Esta situación ha hecho que reconocidas personas del medio e internautas quieran opinar al respecto y de hecho, comparar a su nueva pareja con su ex, pordebajeando a su Karol, porque según sus posturas, la futbolista es mucho más atractiva y con clase.

Sus palabras no quedaron ahí y expresó su decepción por que quien más critica a su pareja son otras mujeres. Aprovechó su clip para aclarar detalles sobre su ruptura con Diana, para que de una vez por todas sus seguidores entiendan cómo terminaron las cosas.

Yo con Diana duré 6 años donde nos apoyamos pero el amor no dura toda la vida, desde Julio nosotras no hacíamos el amor, ella estaba en el mundo del fútbol, yo estaba en mi empresa, ella no me apoyaba en mi empresa y yo tampoco la apoyaba a ella, ella andaba con sus amigas y yo con mis amigos y yo ya no quería seguir aparentando en redes algo que no es, añadió.