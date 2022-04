Epa Colombia compraría su vestido para la boda de Valdiri en el centro.

La empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar que aún no tenía el vestido para la boda de los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma, pero lo que más llamó la atención fue el lugar en el que lo estaría buscando.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora apareció para contarle a sus más de cinco millones de seguidores que estaba en problemas debido a que aún no sabía que lucir en esta fecha especial.

“Resulta que, cómo te cuento, ¿Otra vez podemos hablar? Linda, linda, linda… No pues qué te cuento, que no he comprado el vestido de Andrea Valdiri, porque no he buscado un diseñador y los diseñadores cobran un mundo de dinero para un vestido”.