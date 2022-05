Con homenaje a las mamás, Epa Colombia celebró su foto gigante

La creadora de contenido y empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como 'Epa Colombia' es una de las mujeres más sonadas de la farándula digital y nacional, por su éxito en los negocios, exorbitantes gastos, creación de contenidos y sobre todo, por algunas polémicas en las que se ha visto envuelta.

Pese a ello, el innegable éxito en sus negocios es cada vez más latente y como muestra de ello, están sus adquisiciones cada vez más lujosas y exclusvias con las que no solo ella goza, sino con las que sorprende a los suyos. Esta jornada de las madres no fue la excepción y como bien lo anticipó en sus redess sociales, le dio un lujoso regalo a la suya, el cual mostrará en el transcurso de la semana.

Por si fuera poco, aprovechó este día para invitar a sus seguidoras a que también trabajen arduamente, para que le dieran más que un detalle material, motivos de orgullo a estas guerreras iuncansables.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó reflexionando al respecto con sus millones de seguidores, a quienes quiso recordarles que las progenitoras son las únicas que al final siempre van a estar ahí, ya que los amigos se van o traicionan, los amores pasan, las personas están cuando les conviene, pero las mamás, están toda la vida de manera incondicional y dispuestas a darlo todo por sus hijos.

Para culminar una jornada llena de felicidad, la también influencer mostró entre gritos de felicidad, su foto gigante en el centro de Bogotá. Aprovechó parar aclarar que ella no necesita irse a Estados Unidos, para ver su foto y publicidad en las calles principales de la ciudad

Yo me siento súper feliz amiga, porque yo no necesito ir a Estados Unidos, porque aquí lo tengo todo, en el centro querida, linda me encanta, te amo amiga