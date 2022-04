Invitada aseguró que Epa Colombia casi le daña la boda a la Valdiri

La boda consumada entre la creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri y el también creador de contenido Felipe Saruma, sigue dando de qué hablar, no solo por los lujos que se dieron en la fiesta, sino por las situaciones independientes que se dieron con los invitados, que mayormente, fueron familiares de los novios y sus amigos más cercanos.

Entre los invitados se destacó la presencia de reconocidas creadoras de contenido, empresarias, cantantes, entre otros. Sin embargo, quien llamó particularmente la atención, fue la empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes como Epa Colombia, quien de entrada arrasó con su look y outfit, por un polémico baile que hizo con uno de los seguidores invitados por la barranquillera, y por llegar de la mano de su nueva pareja, Karol Samantha.

Epa Colombia y el supuesto pleito en matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Según afirmaron muchos internuatas, cuando Daniedy compartió públicamente la invitación de Andrea, se leía que era únicamente para una persona, es decir, no venía con opción de llevar acompañante, por lo que diversas páginas de entretenimiento y supuestos asistentes al evento, confirmaron anónimamete, que la llegada de Karol, no fue para nada del agrado de Andrea.

A la Epa Colombia le prohibieron llevar a nadie a la fiesta, solo una entrada, más nadie...y se presentó con la novia en la fiesta y se formó un problema con Andrea que hasta casi la echa, tuvo que meterse todo el mundo a abogar para que no se le dañara la fiesta y la dejaron entrar con la novia después de una hora, pero Andrea está indignada y al final Epa se tuvo que ir porque se sentía súper mal, pero fue un mier#$%& grandísimo.

Las palabras de la supuesta testigo no quedaron ahí y continuó relatando que la barranquillera no tiene ninguna intención de relacionarse con Karol, ya que al parecer no le cae muy bien, por eso su molestia, porque ella quería compartir su noche con personas verdaderamente cercanas a ella.

"No estaba invitada la novia y ella (Epa Colombia) intentó entrarla a la fuerza y Andrea casi hasta la saca" culminó la mujer.

Tras esto, se conoció una nueva evidencia que mostraría una discusión entre la nueva pareja, justo cuando la exprotagonista de novela Katherin Peláez, grababa y felicitaba al novio Felipe Saruma, por llevar su amor al altar con su entrañable amiga.

