Epa Colombia anunció múltiples cirugías en su rostro

Hasta hace pocas semanas, Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', protagonizaba una fuerte polémica con la también empresaria Yina Calderón, tras criticar sus intervenciones quirúrgicas, asegurando que ella no se hará más y aconsejando a otros, no hacérselas, para que no queden como Yina.

"No me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo amor, porque es que amiga, uno de ir a un lado y luego ir a otro lado y si no le deforman la cara quedan como Yina", dijo entre risas.

Esas palabras fueron dichas el pasado 28 de enero y a menos de un mes, la empresaria de keratinas confesó los múltiples procedimientos que se hará en el rostro.

Hoy a las 6 de la tarde entramos al quirófano (ella y Koral Costa)... corte mandibular, rinomodelación, botox, hilos tensores, mentiplástia y ya amiga, vamos con toda

Esta contradicción no le cayó nada bien a Yina, quien aprovechó para tildarla de "doble moralista". Algunos de los internautas también le dieron razón a las palabras de Yina y criticaron el doble discurso de Daneidy. Desde luego, también hubo quienes salieron en su defensa.

"Esta vez Yina tiene razón", "Hasta hace poco criticando a Yina y hoy haciendo lo mismo, ya aburre", "Jajaja yina eres tú?", "Epa me caía súper bien pero últimamente ya me está cayendo mal ya parece a yina Calderón aparte no sé por qué ella para brillar tiene que opacar a las demás personas", "Pero amiga hace como 15 días estabas diciendo que no te ivas a operar más" y "ya cansa", fueron algunos de los comentarios.

Otro pocos, defendieron sus intervenciones, recordando que es su dinero y ella puede hacer lo que quiera. "Es su plata, que Dios la guarde", "No sufran tanto por el dinero ajeno, déjenla" y "Ojo Epa, Dios te bendiga".

