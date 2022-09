Epa Colombia afirmó que Nicolás Arrieta es un “resapo” y lo lleva en “la mala”

Epa Colombia es una de las influenciadoras que ha estado involucrada en varios escándalos, algunos de ellos con la justicia, como cuando se grabó vandalizando una estación de Transmilenio y recientemente tras ser acusada por una examiga, La Barbie colombiana, de que ella supuestamente ha hecho lavado de activos.

Pero también sus productos fueron señalados por los internautas de no tener la calidad que Daneidy Barrera afirma tener, razón por la que hace algunos meses el influenciador Nicolás Arrieta recopiló algunas de las quejas de los internautas y le reclamó a Epa Colombia, algo que no le gustó mucho a la empresaria.

Y es que en conversaciones con un generador de contenido, Epa Colombia fue cuestionada por el influenciador con el que ella no se la llevaba muy bien y en ese momento la empresaria reveló que Nicolás Arrieta asegurando que él es grosero y “resapo” por opinar acerca de los problemas de las demás personas.

“Otro man que me cae así re mal, que me cae remal, que lo llevo en la remala (…) no es que no me caiga mal, pero es que este man si es resapo, se mete en todo, se mete en los problemas de todo el mundo, pero es que el man se pasa”, respondió Epa Colombia.