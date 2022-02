Epa Colombia afirmó que Diana Celis le fue infiel y la golpeó

La empresaria de keratinas Epa Colombia, encendió las plataformas digitales tras sincerarse sobre delicado tema de maltrato y engaño por parte de quien fue su pareja hasta hace unos días, Diana Celis.

Temas relacionados: Epa Colombia desmintió relación con Karol Samantha

Recordemos que la mujer confirmó su ruptura unos dìas después de su cumpleaños, por que según ella, no podía engañarse más y su amor ahora le pertenecía a otra persona que la ganó con atenciones.

Tras esto, Celis se mostró muy afectada por la decisión de Daneidy y confirmó recientemente, que esta le venía siendo infiel desde finales del 2021 con Karol Samantha. Quien Epa presentó como una de sus mejores amigas del colegio.

No te pierdas: Epa Colombia se presumió con el que sería su nuevo amo

Epa Colombia confirmó que Diana le pegó y engañó

Tras esto, la ola de críticas a Daneidy no se hicieron esperar, por haber dejado a quien fue su pareja y apoyo por tantos años. Mensajes, a los que respondió con fuertes declaraciones. Primero dijo que Diana no estuvo siempre para ella, ya que durante sus problemas legales, los únicos que la apoyaron verdaderamente fueron sus papás. Pese a ello, "le regale en agradecimiento un apartamento, la camioneta y las dos motos".

Lee también: Diana Celis reveló con quién le habría sido infiel su ex Epa Colombia

Le dije amor, terminemos las cosas bien, entregáme todo lo que tienes tuyo a mi nombre y sino, no vamos a terminar bien, hace un mes, yo ya le venía diciendo, y ella no quería y si no me las quiere pasar, que se quede con eso...pero amor, lo que ella me hizo no estuvo bien, me hubiera dicho, "amor, yo estoy saliendo con alguien del futbol, me estoy involucrando, osea que hubiera dicho con sinceridad".

Tras esto, Daneidy habló sobre la falta más fuerte de su pareja, quien supuestamente la golpeó: "usted sabe amor lo que la mari$# me hizo, ella solo va a colocar estados de fondo y diciendo "estoy mal, Dios te amo", pero no, Dios no permite que le peguen a una persona ni que la humillen, ni que la tarten mal, jamás amor y yo no me mkerecía eso...le dijo Epa a Koral.

"¿cómo así que de pegar" preguntó Koral, a lo que Epa reitero con un "pues de pegar amor, tu sabes".

No dejes de leer: ¿despechada? Diana Celis se mostró muy afectada tras su ruptura con Epa

Mira también: Epa Colombia confirmó que está enamorada de otra persona

Para no perderse: Pruebas que Epa Colombia y Diana Celis, estarían fingiendo su ruptura