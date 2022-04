Epa Colombia habría culpado a "su mejor amigo" de atentar contra ella y este reponde

Una nueva polémica portagonizada por Epa Colombia parece comenzar, tras la filtración de unos audios bastante sensibles, donde esta habla del supuesto atentado que sufrió en reconocido restaurante de Chapinero y responsabiliza a quien fue su mejor amigo del supuesto hecho.

"Yampi (su "amigo") tenía todo amor, cosas que yo solamente le contaba a Yamir...el fue hasta la peluquería de Yampi y le dijeron que me matara antes de que me fuera para Medellín y pues el man dijo que lo tenía que hacer porque no tenía plata....el policía que mataron en Chapinero, esas eran las personas que me iban a matar a mí, porque Yampi era el único que sabía en que restaurante yo mantenía y esas fueron cosas de Dios, porque yo estaba pagando tu moto y antes de yo pagar tu moto completa yo quería comer y agende la cita (en el restaurante) y allá me estaban esperando y yo lo que hice fue desviarme", se escucha en el audio que supuestamente la empresaria le envió a su pareja de ese momento.

Al parecer, este audio llegó a manos de Yampi, quien en las últimas horas dedico extensos videos para hacer una denuncia pública, desmintiendo las palabras de Daneidy y aclarando que ya puso el caso en instancias legales, porque están manchando su nombre sin ninguna prueba en su contra y porque él si se sintió acosado muchas veces y por ende, deicidió marcharse de Bogotá.

Esta vez solo estoy pidiendo una explicación justa y con respeto de porque siempre que (ELLA ) quiera puede hablar de la persona que sea sin justificaciones y hacerle daño sin que nadie haga nada, ni diga nada ¿PORQUE? ¿Por su fama en redes? ¿Porque tiene dinero y puede pagarle a las personas que quiera para hackear redes sociales? ¿Porque si solo quiere publica una historia y te arruina la vida? Pues déjame decirte que las personas tienen un límite y cruzaste el mío, expresó El Yampi en sus redes.

Sus palabras no quedaron ahí y aprovechó una entrevista de la empresaria de keratinas, para refutar no solo las acusaciones, sino las palabras que ella exteriorizó en una entrevista, donde aseguró que no tenía amigos, que era sola, cuando "él estuvo siempre para ella" en su casa, negocios, proyectos sociales, etc.

Culminó reiterando que había decidio guardar silencio porque sabía que pocos iban a darle crédito a sus palabras, por la "influencia" que tiene Daneidy sobre los internautas, que terminarían yéndose en su contra, como ella misma lo sostuvo en dicha entrevista.

Estas palabras y videos, han desatado todo tipo de comentarios por parte de los internautas, que defienden la postura de Yampi y otra minoría que no empatiza con sus palabras y consideran, que solo expone estos videos hasta ahora para ganar popularidad.

