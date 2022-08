Epa Colombia dio su versión de los hechos y aclaró qué pasó con sus escoltas

En las últimas horas, la empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, volvió a estar envuelta en una nueva polémica en la que sus escoltas fueron los protagonistas, pues por medio de las redes sociales ha circulado un video publicado por la joven afectada.

Según relató, en aquella ocasión se encontraba junto a su padre y su hermano menor de edad realizando la fila de un reconocido establecimiento en su respectivo automóvil cuando fue abordada por varios hombres que la amenazaron para que dejara pasar la camioneta de la influenciadora.

Tiempo después y tras el escándalo ocasionado, los escoltas de Epa Colombia fueron retirados del lugar. De hecho, al parecer, y según se escucha en el video, los hombres habrían disparado al aire en dos ocasiones mientras salían del lugar.

Luego de que la versión de la joven afectada se volviera rápidamente viral y fuera replicado por varios medios de comunicación, Epa Colombia apareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar su versión de los hechos.

“Amiga, me comporto súper bien, amiga. Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde. (…) Etiquetando a la fiscalía, están bien locos, qué les dio. Mis escoltas, amiga, merecen respeto, amiga uno tiene que aprender a respetar, yo llevo tres años manejando carro, yo nunca he sido imprudente… Ay amiga, ella por qué no sube el video completo, señora, señora que trabaja en el Gobierno, suba el video completo, porque la gente me está tratando mal. ¡Ay, que vieja tan mentirosa, mi papá! Y osé que no soy perfecta amiga, pero esa señora no subió el video bien y lo editó, amiga. Es mentira, amiga, te lo juro”.