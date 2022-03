Entre risas y sarcasmo, Nicolás Arrieta le respondió a Yina Calderón

La tensión entre Nicolás Arrieta y Yina Calderón sigue en aumento con el paso de los días; tras la dura respuesta de la empresaria de fajas, esta vez, el influenciador le contestó y dejó claro que las advertencias de ella no lo intimidan para nada.

Todo empezó cuando el creador de videos bogotano hizo una publicación en la que dejó entrever, según él, que Yina estaría involucrada en casos de estafa en redes sociales. Aunque la acusación no solo fue contra ella, sino también contra otras figuras digitales de Colombia.

La respuesta de la exprotagonista no se hizo esperar y le contestó con dureza a través de su cuenta de Instagram, diciéndole “déjeme quieta porque no respondo”. Yina reiteró que una acusación de ese calibre es “delicada y grave”.

Horas después, Arrieta respondió a esas palabras de Yina y lejos de intimidarse o sentirse atemorizado, le habló con un tono sarcástico y cargado de mucha ironía.

“Recógete, borra esa mie$#&/. Esta vieja que por favor se recoja, entregue los premios de las mamás que nunca entregó… no pongan mi nombre en esa cuenta. Me siento cochino, mugroso”, fueron algunas de las fuertes palabras que utilizó Arrieta contra Yina.

Aun así, Nicolás le pidió a la empresaria huilense que de la manera más acomedida se retractara de lo que le dijo y asimismo lo hiciera público en sus redes porque, de lo contrario, podría acudir a instancias legales.

Estoy asustado, uno no sabe… la verdad le pido que se retracte en sus Historias, que no me amenace porque estaría cometiendo un delito. Le pido el favor de que las borre y se retracte