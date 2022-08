Entre lágrimas, Martha Isabel Bolaños se mostró en proceso de sanación

La actriz Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘la pupuchurra’ por su personaje en la exitosa producción de Nuestra Tele, “Yo soy Betty, la fea”, abrió su corazón con sus miles de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró entre lágrimas hablando del proceso de sanación que está realizando.

“Quiero que vean esto, así se sana, dejando de salir el dolor, no hay de otra, no le tengan miedo. Agradezco el espacio de hoy, vine a sanar y me voy a ir de aquí sanando un dolor muy profundo que llevo por años”, expresó.