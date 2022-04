Endry Cardeño habla del proceso para aceptar la llegada de los años

La actriz colombiana, Endry Cardeño, a quien tuvimos la oportunidad de ver en la temporada pasada de MasterChef Celebrity, subió una publicación a su cuenta de Instagram en donde les demuestra a sus más de 370 mil seguidores que ama su rostro y acepta con amor cada una de las arrugas que le han llegado a su vida.

También te puede interesar leer: Endry Cardeño publicó bello recuerdo junto a Lorna y Ana María en MasteChef.

En la descripción de su post, Endry habló de la primera vez que le dijeron ‘señora’ y cómo fue su proceso para aceptar que su juventud había pasado y que había llegado la hora de tener la mejor vida madura que pueda.

“Recuerdo la primera vez que bajándome de un carro me dijeron ‘Adiós señora bonita’ y en ese momento como que me entro en reversa, no tenía ni 40 y renunciar a tu primera juventud suele ser algo doloroso en especial si opones resistencia. ¡Ahora a punto de cumplir 47 y sin tanto artificio trato de llevar la edad con dignidad, porque los únicos que no envejecen son los que mueren jóvenes! ¡Siendo trans superé nuestra expectativa de vida hace mucho y crecer es un gran logro! Por eso ahora amo parecer una señora y ¿Por qué no? ¡Ser vieja también!” escribió la actriz.