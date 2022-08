Lina Tejeiro se dejó ver orgullosa en la presentación musical de Juan Duque

No hay duda de que el amor entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante urbano Juan Duque está en su mejor momento y con los días se pondrá mucho mejor. Y es que ambos se han dejado ver perdidamente enamorados y disfrutando de su relación.

Y aunque en más de una ocasión, Lina Tejeiro ha dejado saber que no importa si dura mucho o poco, se lo va a vivir con toda la pasión y todo el amor, eso mismo está haciendo, no solo ella, sino también el artista urbano, quien se ha dejado ver perdidamente enamorado de la llanera.

Eso pasó hace pocas noches, cuando ambos llegaron a un evento muy especial que hizo la influenciadora Luisa Fernanda W donde se dieron citas varios influenciadores, pero también personalidades musicales para resaltar la celebración, y ahí Juan Duque también tuvo un momento especial porque él cantó sus temas musicales más sonados.

Y justo en ese momento, Lina Tejeiro, su novia no dudó en grabarlo para tener el recuerdo de esta presentación, pero fueron su grupo de amigos los que decidieron mostrar además lo “tragada”, enamorada que se veía mientras lo hacía. Es por eso que muchos de sus seguidores no dudaron en comentar lo felices que estaban de saberla tan enamorada y disfrutando ese amor que es mutuo por parte de su pareja.

En el video se puede ver a Lina Tejeiro interpretando además a la perfección cada uno de los temas que Juan Duque cantó en esa noche especial y que sin duda la hizo sentir muy orgullosa. Es por eso que sus seguidores no dudaron en dejarle saber que se merece toda la felicidad, pero también hubo quienes no dudaron en asegurar que todo es marketing, que no se quieren de verdad y que la relación terminará muy pronto.

Sobredosis de amor

Lo cierto es que Lina Tejeiro y Juan Duque han dejado ver su amor sin importar lo que dirá la gente, sobre todo porque muchos consideran que no es cierto, y aunque a esto ellos han respondido incluso con chistes, lo que en realidad muestran es su amor, que está creciendo con el pasar de los días.

Y es que Lina Tejeiro estuvo varios años en una relación con el cantante urbano Andy Rivera con el que luego se conocieron detalles que a más de uno lo impresionaron y por lo que muchos se contentan de que por fin Lina Tejeiro se esté dando una oportunidad en el amor.

