La emotiva reacción de Máximo al ver a Luisa en la portada de un folleto

No cabe duda de que el amor que los hijos sienten por sus madres es el más puro que puede existir, y una prueba de esto es precisamente Máximo, el hijo mayor de la influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno.

Aunque el pequeño no dimensiona la fama que sus padres tienen en la actualidad al apenas tener sus primeros años de vida, Máximo ha demostrado la gran admiración que siente por sus progenitores, pues así lo deja ver por medio de sus reacciones al verlos en pantalla o en portadas de revistas o folletos, como en esta ocasión, en donde la influenciadora le enseñó un folleto de su marca de maquillaje en donde una fotografía suya es la portada.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de dieciocho millones de seguidores, la empresaria compartió un corto audiovisual en el que se muestra desde la comodidad de su casa junto a su pequeño hijo Máximo.

Según se puede ver en el video, Luisa sostienen en sus manos el folleto de su empresa de productos de belleza el cual tiene una fotografía suya enseñando su mercancía por medio de un elaborado maquillaje.

“Máximo, ¿Quién es esta??”, le pregunta Luisa al pequeño mientras le enseña el folleto para dárselo en sus manos. Al verlo, Máximo reacciona muy emocionado dice “¡Mamá!” y sale corriendo a enseñarle el papel a alguien más.

LUISA FERNANDA W Y SU NUEVO EMBARAZO

Recordemos que Luisa Fernada W y el artista Pipe Bueno se encuentra a la espera de su segundo hijo al que llamaron Domenic, por lo que la influenciadora ha estado guardando reposo desde cama ya que recientemente tuvo una recaída en su salud y tuvo que ser hospitalizada.

En aquel momento Luisa expresó que todo empezó por un dolor de espalda que a ella no le preocupó tanto porque con Máximo también lo sintió. Sin embargo, llamó a su doctor para contarle y éste le dio unas indicaciones para hacer desde casa. No obstante, el dolor no le pasó y, de hecho, aumentó, por lo que el médico le dijo que mejor pasara por urgencias.

Para su suerte y tranquilidad de sus seguidores, Luisa ya se encuentra bien. De hecho, ha estado compartiendo contenido desde casa sin ningún problema mientras sigue las instrucciones de sus doctores.

