Emiro reveló si planea tener pareja en caso de entrar a La casa de los famosos Colombia

El influenciador Emiro Navarro reveló a sus miles de fanáticos cómo se encuentra su corazón en medio de la campaña para ingresar a La casa de los famosos Colombia.

¡Se abrieron las votaciones de La casa de los famosos Colombia! Tú podrás elegir quién entra. Ya se conoció el segundo grupo de seis famosos que necesitan de tu voto para ingresar ¡Tú tienes la llave!

El creador de contenido estuvo en el set de Mañana Express y allí lo interrogaron al respecto, donde este señaló que está soltero, pero no está en busca de enamorarse dentro del reality a menos de que se dé de forma natural, en caso de ganar las votaciones.

“Gracias a Dios entraría soltero, pero no a la orden a menos de que esté un buen partido en la casa, hay que ver quiénes son mis compañeros. No a la orden porque en estos momentos no quiero estar con alguien que no te sume ni te aporte, es mejor estar solo”, aclaró.