Laura De León causó sensación en redes al mostrarse en "embarazo"

Laura De León y Salomón Bustamante son una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues la actriz y el periodista consolidaron su amor de más de 13 años en 2020 al casarse por lo civil durante la pandemia y posteriormente al llegar al altar en 2021.

La pareja siempre se caracteriza en redes por su gran unión, empatía y por sus publicaciones en donde derrochan amor, algo que recientemente hizo la actriz en un sentido post en el que mostró fotos inéditas de toda su relación de más de 13 años.

Al ser una pareja tan sólida, muchos de sus seguidores les han indagado en más de una ocasión sobre si planean tener hijos, algo que, la pareja ha confirmado, sin embargo, por sus proyectos personales han tenido que posponerlo.

Pero la actriz recientemente sorprendió a sus más de 1,3 millones de seguidores en Instagram al mostrarse con barriguita de embarazo.

La actriz compartió un video en el que parecía que anunciaba su esperado embarazo, pues Laura se paró frente a la cámara y con un mensaje en el que decía "adivinen qué", y posteriormente girando hasta quedar de perfil, mostraba lo que parecía una barriga de semanas de embarazo, acompañando el momento con unas caricias a su abdomen.

Sin embargo, en historias posteriores Laura aclara que esa inflamación en su abdomen no por motivo de un embarazo, sino, por el contrario, se debía a un tema de estrés que le producía esa inflamación en su colon.

Laura aprovechó para contarle a sus seguidores que ella padecía de un síndrome llamado "colon irritable", el cual le daba cuando se estresaba, estaba triste, con mal genio, además también mencionó que algunos alimentos le producían eso, tales como los lácteos, las carnes rojas, el licor y los granos.

La actriz aprovechó el momento para contar que muchas veces la han felicitado por parecer embarazada, pues hasta contó una anécdota con su esposo en donde una persona le indagó al periodista sobre su estado.

Por eso, fue enfática en expresar que cuando la vean con su abdomen inflamado no la feliciten por su embarazo, sino, por el contrario, entiendan que está presentando un problema.

Laura también aprovechó para expresar cómo ha logrado convivir con ese problema a lo largo de su vida, y decidió enviar un mensaje de aliento a sus seguidores que estén pasando por lo mismo.

Me ha servido tomar terapia y orar más de lo que ya oraba. A veces canalizamos todo y bueno, es incontrolable y se inflama. Si estás pasando por esto, yo llevo años así, ya me conozco y solo lo dejo fluir, tomo el medicamento que me mandaron alguna vez, pero intento soltar enseguida y sé que me desinflamaré al otro día o en horas posteriores. No olviden que el ejercicio también es fundamental contra esto.