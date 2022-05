Elizabeth Loaiza fue víctima de estafa en la que cayeron varios seguidores

Una complicada situación, debido a una supuesta estafa, está viviendo la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza que invirtió dinero en una empresa llamada Daily, y estuvo a punto de perder todo su dinero, aunque algunos de sus familiares y los seguidores de sus redes sociales no contaron con la misma suerte.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y empresaria reveló las capturas de pantalla de algunos chats que ha tenido con algunos internautas, en donde le manifiestan que ellos están esperando respuesta de la empresa en la que ella también invirtió dinero.

Más adelante, Elizabeth Loaiza dejó claro que ella no era comercial de esa empresa en sus redes sociales y que hay un influenciador que está al tanto de las cosas que está pasando con dicha empresa pero que él tiene un contrato de confidencialidad, por lo que no ha salido a hablar al respecto.

Según las publicaciones de Elizabeth Loaiza, más de 1.100 personas han llenado un formulario en el que están reclamando a la empresa la devolución del dinero que ellos invirtieron, debido a que comenzaron a experimentar las pérdidas de sus inversiones y la empresa no les ha respondido.

En otra de sus historias, Elizabeth aclaró que ella no hace parte de los 600 comerciales de dicha empresa, como lo aseguran en una imagen en la que la relacionan a ella y pidió que no le echen el agua sucia a una sola persona” de la recolección del dinero que se realizó, además reveló que ella alcanzó a sacar el dinero, aunque perdió el 35% de lo que invirtió, pero lamentablemente sus familiares no pudieron retirar el dinero.

“Yo salí a hacer esta denuncia pública, yo logré sacar mi dinero, mi familia no, a nosotros nos ingresó un comercial y me estuvieron buscando cuando eso empezó a caerse, digo yo entre comillas, no sé si haya caído del todo, pero cuando eso empezó a fallar, porque a mí no me respondían 15 días más o menos por el pago, me buscaron para hacer publicidad y yo les dije que no me estaban respondiendo a mí, que yo no le iba a hacer publicidad”, detalló la modelo en un video.