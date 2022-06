Elizabeth Loaiza estaría ultimando detalles para recibir a Mía

La empresaria y modelo Elizabeth Loaiza se encuentra en las últimas semanas de embarazo y desde que supo que sería madre por segunda vez no ha parado de compartir su experiencia por medio de las redes sociales.

Desde la primera ecografía de Mía hasta cómo sería la cama en la que la pequeña dormiría, son algunas de las cosas que la hermosa mujer ha compartido a sus seguidores. Además de sus increíbles vacaciones por Europa para pasar tiempo en familia en donde visitó varias ciudades del continente y vivió diversas experiencias.

En esta ocasión la empresaria compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram el esfuerzo que estaba haciendo durante estas ultimas semanas laboralmente hablando para dedicarle todo el tiempo a su pequeña sin necesidad de pensar en el trabajo.

El pasado lunes 13 de junio, Loaiza apareció en su Instagram a las nueve de la noche para comentarle a los internautas que por estos días había estado despegada de las redes sociales porque estaba enfocada en dejar su empresa en las mejores manos, mientras Mía nacía.

“Por ahí me han escrito que por qué he estado tan perdida, pero vean, esta es la hora que acabo de cerrar computador, trabajando, tratando de dejar todo listo para cuando Mía llegue poder darle teta cada dos horas y estar tranquila dando teta y no trabajando”, manifestó la hermosa mujer.