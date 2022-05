Elizabeth Loaiza enternece las redes a revelar fotos de su primer embarazo

Elizabeth Loaiza se encuentra disfrutando nuevamente el proceso de su nueva etapa como mamá, es por eso que, últimamente, en sus redes sociales está subiendo contenido relacionado a la dulce espera de Mía, que está a pocas semanas de nacer, dando algunos detalles de cómo va su embarazo.

Sin embargo, la talentosa modelo caleña recientemente llenó de ternura las redes sociales al publicar varias fotografías de ella, cuando tenía 18 años de edad y estaba esperando a su primera hija, Ana Sofía Escruceria.

En su cuenta oficial de Instagram Elizabeth Loaiza publicó siete fotografías de cuando ella tenía siete meses de embarazo y estaba paseando, luciendo un bikini blanco, por una de las playas de Miami, junto a su mamá y a su entonces esposo Rafael Alberto Escrucería.

Al realizar la publicación en su cuenta oficial de Instagram, la bella modelo afirmó que las fotografías fueron tomadas cuando ella tenía 7 meses de su primer embarazo, así que les preguntó a sus seguidores si consideraban que ella tiene más barriga en las fotografías comparándola con la que tienen actualmente.

Posteriormente reveló que ella mide 1.74 metros de estatura y que en ese entonces ella pesaba 47 kilos y que siempre su contextura fue muy delgada, pero que cuando quedó embarazada de Sofía, ella subió 19 kilogramos y tras haber dado a luz no volvió a ese peso, aunque tampoco hizo algo para recuperar ese peso, así que quedó pesando entre 54 y 56 kilos.

“Mido 1.74 cm y en ese entonces pesaba 47 kilos cuando quedé en embarazo, mi contextura siempre fue muy muy muy delgada. Con Sofi me subí 19 kilos y luego volver a ese peso fue imposible (no hice nada para llegar a el de nuevo jejejeje). Tenía 18 años y me gustaba la idea de estar con un poco más de carne. Después de dar a luz, quedé pesando entre 54 y 56 kilos”, detalló Elizabeth.