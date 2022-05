Elizabeth Loaiza revela si abriría cuenta en OnlyFans para ella o su esposo

Luego de unos días de descanso en Europa, Elizabeth Loaiza y su pareja se encuentran de nuevo en Colombia, preparando todo para la llegada de su bebé, como lo han dejado ver en sus redes sociales, sin embargo, antes de ir a una ecografía, para saber cómo está Mía, Elizabeth Loaiza grabó, sin que él supiera, el momento en el que su esposo Juan Pablo Benavides se estaba dando una ducha y aprovechó para hablar acerca de si ella abriría una cuenta en Onlyfans.

Cuando estaba publicando historias en su cuenta oficial de Instagram, la bella modelo grabó a Juan Pablo cuando él se estaba bañando y le preguntó a sus seguidores que si le abre Onlyfans a su pareja, cuando él se da cuenta, le pregunta a la modelo “¿qué haces?” y ella responde “grabándote, para Onlyfans”.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza conmovió con tierno video de su prometido comprando pañales

Sin embargo, pese a que el comentario fue en broma, Elizabeth Loaiza, comenzó a hablar de la plataforma y manifestó que ella no tenía ni idea de cómo funcionaba Onlyfans y manifestó que en varias oportunidades le han dicho que abra una cuenta en esa plataforma ya que supuestamente se gana muy bien y a veces en broma ella dice “quiero uno”.

“No ya verdad no tengo ni idea de esas cosas de Onlyfans, siempre me han dicho que abra uno, que se gana muchísima plata, y cuando me hablan de plata dijo, quiero uno, pero, no me atrevo, además Juan Pablo siempre me ha dicho ‘no qué pena’”, reveló la empresaria en sus historias.

Se atrevería Elizabeth Loaiza abrir una cuenta en Onlyfans

Sin embargo, Elizabeth afirmó que no lo ha abierto porque no se ha atrevido, además su esposo no está muy de acuerdo con eso y afirmó que no es por no mostrar su cuerpo ya que lo ha hecho varias veces para las sesiones de fotos en su trabajo como modelo.

“No sé nada de eso, pero he visto que la gente gana mucho dinero y creo que ya he mostrado bastante las t$%& y una vez más pues, ¿qué más da?, pero, ese señor me mata”, respondió riéndose.

Una cuenta de Onlyfans para su pareja

Sin embargo, afirmó que esa plataforma le parece interesante como buena idea de negocio no descartó la posibilidad de abrir una cuenta en Onlyfans para que esposo suba contenido y que ella sea la manager.

No dejes de leer: Elizabeth Loaiza le dedica un romántico mensaje a su “compañero de vida”