Elizabeth Loaiza se muestra emocionada al ver lo formada que está su bebé

Elizabeth Loaiza que por estos días se encontraba paseando por varios países de Europa junto a su familia, está a pocas semanas de dar a luz y ya se encuentra preparando todo para la llegada de la pequeña Mía, fruto de su relación con Juan Pablo Benavides e incluso en las redes sociales ha mostrado muy activos comprando algunos de los artículos para su hijo, incluyendo pañales.

En este momento la modelo y empresaria, se encuentra en la semana 31 de su embarazo y tuvo que asistir a un control médico en el cual le hicieron una ecografía 5D para saber cómo está la bebé que viene en camino, pues debido al cáncer que enfrentó hace un poco más de un año, los médicos han estado muy atentos a su salud para que todo salga bien.

Ahora, Elizabeth Loaiza, compartió con sus seguidores un nuevo momento de felicidad en medio de su embarazo, al publicar en su cuenta oficial de Instagram, un carrete con cuatro fotografías en de la ecografía que le realizaron este jueves y que muestra a detalle lo formada que está la pequeña Mía.

Al realizar la publicación, la modelo paisa manifestó que se encuentra un poco preocupada debido a que su hija se salió de su posición y se subió hacia su costilla derecha, algo que le preocupa no solo por el dolor, sino porque ella quiere un parto natural.

“Les cuento que Mía se me subió a la costilla derecha y no solo mete la cabeza sino la mano y el pie, da risa pero me duele y me preocupa porque yo quiero parto natural. Es mi semana número 31”, escribió Elizabeth Loaiza.